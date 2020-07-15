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Минниханов поручил проработать варианты развития территории пляжа «Локомотив»

11:25, 15.07.2020
Минниханов поручил проработать варианты развития территории пляжа «Локомотив»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел территорию пляжа «Локомотив».

Он поручил проработать варианты развития этой территории для удобства, а также для безопасности людей, отдыхающих на берегу Волги.

Также Минниханов обратил внимание на необходимость привести в порядок подъездную дорогу, передает пресс-служба президента РТ.

Данный пляж является одним из ближайших и доступных как для местных жителей, так и для туристов, и пользуется большой популярностью.

На субботнем совещании в Доме правительства РТ глава республики Рустам Минниханов потребовал от глав районов Татарстана ответственно подходить к проблеме гибели людей на воде.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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