«КАМАЗ» в новом сезоне останется в ПФЛ, «Алания» сыграет в ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) определилась с последним участником нового сезона, включенным в число 22 команд. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Российского футбольного союза (РФС).

Им стала владикавказская «Алания», занявшая вторую позицию в зоне «Юг» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Также на вакантное место претендовали «Олимп-Долгопрудный» и челнинский «КАМАЗ».

Таким образом, татарстанский клуб еще один сезон проведет в ПФЛ, несмотря на получение лицензии для выступления в ФНЛ.

Напомним, ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что бюджет «КАМАЗа» не позволяет клубу выходить в РПЛ.