Магдеев: «КАМАЗ» в Премьер-лиге? Вначале надо решать приземленные задачи»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал главное условие, при котором «КАМАЗ» сможет выступать в высшем футбольном дивизионе страны.

«Для того чтобы выступать в Премьер-лиге, бюджет футбольного клуба «КАМАЗ» должен быть порядка 500—600 млн рублей. Сегодня он составляет 100 млн рублей. В данном случае что первично? Обустройство города или игра футбольного клуба в Премьер-лиге? Думаю, сначала надо решить более приземленные задачи, а потом уже двигаться в Премьер-лигу. Хотя эта цель с повестки «КАМАЗа» не снимается», — сказал Магдеев.

Напомним, в период с 1993 по 1997 год «КАМАЗ» выступал в Высшей лиге чемпионата России по футболу, а также выходил в полуфинал еврокубков в турнире «Интертото». Долгие годы челнинский клуб являлся главным футбольным клубом Татарстана.

В последние сезоны «КАМАЗ» выступает в третьем по силе чемпионате России — в ПФЛ.