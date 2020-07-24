Минниханов обсудил контроль за нацпроектами с аудитором Счетной палаты РФ

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с аудитором Счетной палаты РФ Михаилом Менем.

Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана. Как сообщает пресс-служба президента, на встрече обсуждалось взаимодействие по линии контрольно-счетных органов и обеспечение контроля за исполнением национальных проектов в республике.

Ранее президент Рустам Минниханов потребовал, чтобы все первоочередные и социальные задачи были выполнены, несмотря на кризис. Для этого он предложил продолжать оптимизировать бюджет по отсрочке и приостановлению ряда расходов, а также соблюдать «жесткую финансовую дисциплину».

