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Экономика

Минниханов обсудил контроль за нацпроектами с аудитором Счетной палаты РФ

13:23, 24.07.2020
Минниханов обсудил контроль за нацпроектами с аудитором Счетной палаты РФ
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с аудитором Счетной палаты РФ Михаилом Менем.

Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана. Как сообщает пресс-служба президента, на встрече обсуждалось взаимодействие по линии контрольно-счетных органов и обеспечение контроля за исполнением национальных проектов в республике.

Ранее президент Рустам Минниханов потребовал, чтобы все первоочередные и социальные задачи были выполнены, несмотря на кризис. Для этого он предложил продолжать оптимизировать бюджет по отсрочке и приостановлению ряда расходов, а также соблюдать «жесткую финансовую дисциплину».

ЭкономикаФинансыБюджетОбщество Татарстан
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