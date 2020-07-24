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Общество

В соборе Святой Софии в Стамбуле совершают намаз

13:17, 24.07.2020 6
В соборе Святой Софии в Стамбуле совершают намаз
Фото: piqsels.com

Прямо сейчас в соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз.

На мероприятии присутствует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ сообщают, что христианские фрески скрыли от глаз мусульман.

Молитвы будут идти в течение суток - с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля.

10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса «Айя-Софии» с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из «Айя-Софии» прозвучал первый призыв на намаз.

Общество
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13:33
    Иерусали́мский Храм помочь иудеем восстановить в отместку,православный бунд раскрой кубышку.
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    Анонимно 13:52
    кишка тонка
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    Анонимно 13:52
    Иерусалим вернется мусульманам. Иншаллах
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  • Анонимно 13:37
    Готовьтесь и вы .
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    Анонимно 13:52
    мы мирные люди но наш пресс-компактор стоит на запасном пути.
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  • Анонимно 13:54
    "Первая молитва мусульман в храме Святой Софии («Айя-София») продлится около суток"
    --
    Объясните, пожалуйста, мне. Что это за молитва такая длиной в сутки. А то я мусульманин, а о такой молитве узнаю впервые.
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