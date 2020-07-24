В соборе Святой Софии в Стамбуле совершают намаз

Прямо сейчас в соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз.



На мероприятии присутствует президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ сообщают, что христианские фрески скрыли от глаз мусульман.



Молитвы будут идти в течение суток - с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля.



10 июля Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса «Айя-Софии» с мечети на музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после этого подписал указ о превращении храма в мечеть. В тот же день из «Айя-Софии» прозвучал первый призыв на намаз.

