ГИБДД планирует увеличить скоростной режим на еще одном участке дороги в Татарстане

У ГИБДД Татарстана есть планы по увеличению скоростного режима на еще одном участке дороги в РТ.



Как сообщил главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов, в планах увеличение скоростного режима до 110 км/ч на участке от поворота на Столбищи до поворота на Аэропорт. Единственное, что там смущает — наличие пешеходного перехода и остановки.

Спикер также отметил, что все увеличения скоростного режима на различных участках дорог носят сезонный характер: зимой и осенью на дорогах будет действителен «старый» режим.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин выразил мнение, что скоростной режим на высокоскоростных участках можно увеличить до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч.

