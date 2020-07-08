В ГИБДД допустили увеличение максимальной скорости на дорогах до 150 км/ч

Заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин считает, что скоростной режим на высокоскоростных участках можно увеличить до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч, пишет RT.

«В ближайшей перспективе, я думаю, можно вполне говорить про увеличение скорости до 130 км/ч, а с развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч», — сказал он.

О том, что в России обсуждается возможность повышения максимально разрешенной скорости на платных дорогах, ранее рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Движение со скоростью 150 км/ч могут разрешить на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

