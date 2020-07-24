Минземимущество Татарстана не собирается возвращать «пожертвования» на 771 млн рублей
В Минземимуществе Татарстана «Реальному времени» заявили, что не согласны с исковым заявлением арбитражного управляющего АО «АИЖК РТ» по оспариванию сделки по пожертвованию акций АО «Таткоммунпромкомплект».
Ранее «Реальное время» писало, что арбитражный управляющий обанкротившегося Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Татарстана подал в Арбитражный суд республики заявление об оспаривании крупной сделки должника агентства с Минземимуществом республики. Речь идет о передаче министерству 77,1 млн акций АО «Таткоммунпромкомплект» стоимостью 771 млн рублей.
В пресс-службе Минземимущества отметили, что на момент заключения договора пожертвования АИЖК «признакам банкротства не отвечало». Причиной передачи акций послужило отчуждение непрофильных для агенства активов.Бизнес Татарстан
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