Казань вновь затопило после дождя — фото, видео из соцсетей

Фото: соцсети

Центр Казани оказался затоплен после прошедшего недавно ливня. Фото и видео поделились пользователи соцсетей.

Потоп заметили возле казанского автовокзала на улице Девятаева. На фото видно, как уровень воды доходит до окна транспорта. Аналогичная ситуация наблюдается и под мостом в сторону речного порта.

Сильно затопило проезжую часть улицы Островского. Люди переходят дорогу по щиколотку в воде. Некоторые снимают обувь и идут босиком.





Сегодня синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре в Казани. Локально в некоторых районах столицы Татарстана и республики вечером может пойти град.