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Казань вновь затопило после дождя — фото, видео из соцсетей

16:46, 23.07.2020
Казань вновь затопило после дождя — фото, видео из соцсетей
Фото: соцсети

Центр Казани оказался затоплен после прошедшего недавно ливня. Фото и видео поделились пользователи соцсетей.

Потоп заметили возле казанского автовокзала на улице Девятаева. На фото видно, как уровень воды доходит до окна транспорта. Аналогичная ситуация наблюдается и под мостом в сторону речного порта.

Сильно затопило проезжую часть улицы Островского. Люди переходят дорогу по щиколотку в воде. Некоторые снимают обувь и идут босиком.


Сегодня синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре в Казани. Локально в некоторых районах столицы Татарстана и республики вечером может пойти град.

Общество Татарстан
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