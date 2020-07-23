В Казани выбрали лучшие ИТ-решения в сфере производства, доставки и приготовления еды

В Казани в онлайн-формате прошел финал FoodTech акселератора ИТ-решений в сфере производства, доставки и приготовления еды.

Участники поборолись за главный приз в 10 млн рублей на внедрение и развитие своего сервиса в Республике Татарстан. Финальная часть события превратилась в противостояние двух диаметрально противоположных бизнес-моделей, вызвавшая дебаты и споры среди членов жюри.

«Переход общепита в онлайн-продажи через цифровые каналы, общение с клиентами с помощью мессенджеров, доставка — это устоявшийся тренд настоящего. Пандемия, закрыв двери ресторанов, лишь кратно ускорила их переход в новую реальность, — говорит один из членов жюри, директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев. — Чтобы не просто поддержать эту сферу, а вывести ее на новый технологический уровень, помочь оптимизировать издержки, Ак Барс Банк поддержал идею Ассоциации рестораторов и отельеров организовать акселератор. В проекте приняли участие Министерство экономики РТ и ГАУ «ИТ-Парк», чуть позже присоединилась Национальная система платежных карт».

Всего было подано порядка 80 заявок, в финал отобраны 8 проектов. В итоге в заключительной части встал выбор между двумя сервисами — Bon Ration (12+) и Open Service (12+).

Фактически оба сервиса решают главную проблему ресторанов — нехватку доступных, экономичных инструментов онлайн-продаж, доставки и прочих базовых сервисов. Однако делают это разными способами. Bon Ration предлагает приложение, площадку, на которой собирает рестораны со здоровым питанием, и клиентов, которые готовы эту еду покупать. И, взимая процент со сделки, позволяет покупателю и продавцу коммуницировать, беря на себя в том числе и доставку.

«Свой проект мы начали с Казани, — рассказывает основатель Bon Ration Резеда Салахова, — теперь есть четкое решение изменить к лучшему Food индустрию Татарстана, сделать это совместно с Ак Барс Банком. Благодарю организаторов за такие прекрасные инициативы и возможности для ИТ-стартапов и мега оперативное принятие решений. Вторых победителей я не воспринимаю как конкурентов, для меня это больше возможности и партнерство».

Open Service в свою очередь предоставляет возможность рестораторам развивать самостоятельные каналы онлайн-продаж, коммуникации и организации доставки, предоставляя бизнесу готовое решение по сайту, чат-боту в «Телеграмм» и crm-систему.

«Участники набрали практически одинаковое количество итоговых баллов, 283 для Open Service и 282 для Bon Ration. И после многочасовой дискуссии члены жюри приняли решение поддержать оба проекта и разделить между ними первое место. Проверить на практике жизнеспособность обеих моделей в конкретно взятом регионе», — комментирует директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

С победителями проведут комплексную оценку и детализацию партнерства.

Все формальные активности должны завершиться до конца августа.

«Участие решили принять, так как идею стартапа мы давно вынашивали с Ассоциацией рестораторов и отельеров. Мы нисколько не сомневались в своей победе. У нас есть подобный опыт. Акселераторы — всегда отличный способ для стартапа правильно стартануть и быстро взлететь. Хочу сказать спасибо организаторам, что АРиО были услышаны и их идеи в скором времени воплотятся в жизнь, ну а мы в этом поможем, конечно же», — поделилась впечатлениями СЕО проекта OpenHub Гульназ Шарипова.

Партнерский материал