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Коробченко представил в ЦИК РТ документы для регистрации на выборах президента республики

15:47, 23.07.2020
Коробченко представил в ЦИК РТ документы для регистрации на выборах президента республики
Фото: Максим Платонов

Председатель регионального отделения в Татарстане «Партия Роста» Олег Коробченко сегодня представил в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента республики.

Кроме личных документов и информации о созданном избирательном фонде, Коробченко предоставил в ЦИК Татарстана подписные листы в поддержку своего выдвижения с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.

Каждый кандидат на должность главы республики должен собрать в свою поддержку не менее 387 подписей.

Также каждый кандидат представляет сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

В списке Олега Коробченко значатся следующие кандидатуры:

  • Майоров Сергей Васильевич, председатель совета директоров ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод Магнолия».
  • Бухараев Марат Зуфарович, самозанятый.
  • Нигматуллин Руслан Рависович, управляющий ООО «РАВИ».

Документы для выдвижения на должность президента республики представили:

  • «Единая Россия», кандидат — Рустам Минниханов.
  • «Справедливая Россия», кандидат — Альмир Михеев.
  • «Коммунисты России», кандидат — Альфред Валиев.
  • «ЛДПР», кандидат — Владимир Сурчилов, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
ОбществоВласть Татарстан
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