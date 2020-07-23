Коробченко представил в ЦИК РТ документы для регистрации на выборах президента республики
Председатель регионального отделения в Татарстане «Партия Роста» Олег Коробченко сегодня представил в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента республики.
Кроме личных документов и информации о созданном избирательном фонде, Коробченко предоставил в ЦИК Татарстана подписные листы в поддержку своего выдвижения с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.
Каждый кандидат на должность главы республики должен собрать в свою поддержку не менее 387 подписей.
Также каждый кандидат представляет сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации.
В списке Олега Коробченко значатся следующие кандидатуры:
- Майоров Сергей Васильевич, председатель совета директоров ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод Магнолия».
- Бухараев Марат Зуфарович, самозанятый.
- Нигматуллин Руслан Рависович, управляющий ООО «РАВИ».
Документы для выдвижения на должность президента республики представили:
- «Единая Россия», кандидат — Рустам Минниханов.
- «Справедливая Россия», кандидат — Альмир Михеев.
- «Коммунисты России», кандидат — Альфред Валиев.
- «ЛДПР», кандидат — Владимир Сурчилов, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
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