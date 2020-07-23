Коробченко представил в ЦИК РТ документы для регистрации на выборах президента республики

Фото: Максим Платонов

Председатель регионального отделения в Татарстане «Партия Роста» Олег Коробченко сегодня представил в Центральную избирательную комиссию Татарстана документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента республики.

Кроме личных документов и информации о созданном избирательном фонде, Коробченко предоставил в ЦИК Татарстана подписные листы в поддержку своего выдвижения с 406 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований РТ.

Каждый кандидат на должность главы республики должен собрать в свою поддержку не менее 387 подписей.

Также каждый кандидат представляет сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

В списке Олега Коробченко значатся следующие кандидатуры:

Майоров Сергей Васильевич, председатель совета директоров ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод Магнолия».

Бухараев Марат Зуфарович, самозанятый.

Нигматуллин Руслан Рависович, управляющий ООО «РАВИ».

Документы для выдвижения на должность президента республики представили: