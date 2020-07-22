На борьбу с лесными пожарами в регионах кабмин РФ выделил 2,6 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах.

В документе сказано, что 1,42 млрд рублей будет выделено на мероприятия по тушению пожаров, 1,18 млрд на мероприятия по мониторингу с помощью авиапатрулирования пожарной опасности. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ.

Напомним, что в мае текущего года власти Татарстана закупили 12 единиц лесопожарной техники и оборудования. Также в республике введен особый противопожарный режим: запрещено жечь траву и мусор, разводить открытый огонь. Данный режим введен в 55 регионах страны.