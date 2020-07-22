Эксперт о возвращении Хованова в «Ак Барс»: «Правильный выбор. Зачем ждать, будет ли сезон в Америке или нет»

Журналист и хоккейный комментатор Национальной хоккейной лиги в «Яндекс.Эфире» Владимир Дехтярев в беседе с «Реальным временем» оценил решение форварда Александра Хованова вернуться в КХЛ и провести сезон за казанский «Ак Барс».



— Он поехал сюда за игровой практикой. Ведь в АХЛ сейчас совершенно непонятно, что будет происходить. Играть без зрителей в АХЛ не имеет смысла, потому что основной заработок клубов Американской хоккейной лиги — это болельщики, которые покупают билеты и атрибутику. Там нет таких рекламных и телевизионных контрактов, как есть у НХЛ.

Поэтому, мне кажется, игрок абсолютно правильно поступил — зачем ждать, будет или не будет сезон в АХЛ. Можно просто поехать и играть здесь, получать игровую практику, — сказал Дехтярев для РВ.

Напомним, прошедший сезон форвард провел за канадский клуб Американской хоккейной лиги «Монктон Вайлдкэтс». АХЛ завершилась досрочно в связи с пандемией.