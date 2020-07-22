Завершается следствие по делу Ивана Голунова

Следователи завершают уголовное расследование по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом журналистам стало известно из собственных источников.

По данным ТАСС, на следующей неделе должна закончиться экспертиза, которая завершит расследование дела. Тогда бывшим полицейским, задержавшим журналиста, будет предъявлено обвинение.

Также Голунов подал гражданский иск к пяти экс-полицейским на 5 млн рублей. Ответчиками они пока не признаны.

Напомним, что пять бывших наркополицейских были задержаны по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова.

