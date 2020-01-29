Полицейских, задержавших Голунова, обвинят в подделке улик и приобретении наркотиков

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Пять бывших наркополицейских были задержаны по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова.

Скоро им предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Бывших правоохранителей, в частности, заподозрили в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, которые были сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. Также задержан бывший начальник отделения Игорь Ляховец.

По версии следствия, в июне 2019 года они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру журналиста, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Подложенные потерпевшему вещества «ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что в начале декабря 2019 года Голунову отказали в возбуждении этого дела. Нынешнее уведомление было составлено 18 декабря — за день до пресс-конференции президента России Владимира Путина, который рассказал на ней о подробностях дела Ивана Голунова.

