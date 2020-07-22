«Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Футбольный клуб «Химки» примет участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РИА Новости».

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Таким образом, подмосковный клуб займет место самарских «Крыльев Советов», занявших по итогам чемпионата России 15-е место в РПЛ.

Ранее «Химки» завоевали право выступать в сильнейшем дивизионе страны, заняв второе место в ФНЛ. Также в РПЛ сыграет волгоградский «Ротор», который заменит «Оренбург».