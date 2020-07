«Махеевъ» — лучший продуктовый бренд, за который россияне второй год подряд проголосовали «и рублем, и сердцем»*

Независимая международная маркетинговая премия Best Brands объявила названия лучших брендов в шести номинациях. Бренд «Махеевъ» вошел в десятку победителей в категории «Лучший Российский продуктовый бренд». Лидеров рынка выбирали из 300 потенциальных кандидатов, российских и иностранных компаний. Это знаковое событие для продуктового рынка России и признание компании «Эссен Продакшн АГ» одной из лучших на международном уровне.

Торговая марка «Махеевъ», как и в 2019 году, названа одной из лучших среди самых крупных и известных международных продуктовых брендов, таких как: Grinfild, «Простоквашино», «ФрутоНяня», «Макфа», «Мираторг», «Горячая штучка» и другие.

Инна Попова — руководитель отдела маркетинга «Эссен Продакшн АГ»:

«Участвуя в подобных проектах, мы получаем независимую обратную связь от своего потребителя. Безусловно, нам важно понимать, насколько торговая марка «Махеевъ» привлекательна для покупателя, известна среди респондентов, какие взаимоотношения с нашим брендом у миллениалов.

Быть в числе участников с мировым именем — высокий уровень для российского федерального бренда «Махеевъ». Присуждение премии повышает силу бренда, это мощное послание конечному потребителю, на которого нацелена наша маркетинговая стратегия. Учитывая это, мы прежде всего должны ориентироваться на целевую аудиторию, быть гибкими, особенно в текущих тенденциях изменчивости покупательского поведения в условиях пандемии.

Best Brands указывает на вектор развития, изменения образа жизни и мышления потребителя, под который мы обязаны динамично подстроиться. Присуждение премии обязывает номинанта сохранить лидирующие позиции и оправдать доверие потребителя. Мы планируем продолжать активное участие в подобных мероприятиях, тем самым подтверждая свою конкурентоспособность».

Best Brands — независимая международная маркетинговая премия, основанная на исследованиях отношения потребителей, без жюри, без возможности влияния на результат. В выборе лучших брендов Best Brands опирается как на оценку коммерческого успеха бренда, так и на оценку эмоциональной привлекательности среди потребителей. В основе определения лидеров аналитический центр премии, компания GfK, изучает обратную связь от потребителей, полученную в ходе репрезентативного опроса и анализа панельных данных, что обеспечивает открытость и объективность на всех этапах.

Best Brands сочетает в себе премию в сфере маркетинга и демонстрацию результатов исследования GfK. Участники могут увидеть объективные результаты своего успеха в бизнесе: «Доля рынка» — Share of Market, а также узнать степень эмоционального отклика потребителей на бренд: «Доля души» — Share of Soul. Благодаря такому подходу номинантами премии могут стать только те компании, которые:

завоевали доверие клиентов,

вызвали у них положительные отклики и эмоции,

отличились инновационным подходом к коммуникации с потребителями,

добились коммерческого успеха.

Премия была учреждена в Германии в 2004 году как ежегодный проект коммуникационной группы Serviceplan при поддержке глобального партнера, исследовательской компании GfK, и за 16 лет заняла в Европе одну из ключевых позиций в индустрии маркетинга. Премия зарекомендовала себя во многих странах мира, она вручается в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Китае. С 2019 года Best Brands дебютировала в России. Методика по исследованиям брендов и эффективности маркетинга является единым стандартом для определения компаний-лидеров во всех странах проведения премии.

Алексей Дорофеев, генеральный директор российского подразделения GfK:

«Многофакторная методика исследования Best Brands учитывает три измерения силы бренда: коммерческий успех, эмоциональный капитал брендов в «домашних» категориях, а также кросс-категориальный потенциал для выхода в смежные категории или другие рынки. На сегодняшний день это наиболее объективный подход к оценке текущего состояния брендов и их потенциала в широком контексте «рынка брендов» в той или иной стране» (из интервью журналу Forbes).

Партнерский материал