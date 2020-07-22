В Казани в квартире бабушки полицейские обнаружили целый арсенал оружия — оперативное видео

Фото: МВД по РТ

В Казани полицейские изъяли целый арсенал огнестрельного оружия у пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

В квартире бабушки был изъят карманный пистолет Sauer&Sohn, два самодельных револьвера, газовый пистолет «Марголина 6П36», 152 мелкокалиберных патрона, 310 пистолетных патронов, 25 револьверных патронов, 8 винтовочных патронов, а также большое количество основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов: револьверные стволы, ствол, ствольная коробка и затворы винтовок, боевые пружины пистолетов, капсюли-воспламенители, гильзы, перечислили в пресс-службе.

При этом пистолет «Марголина 6П36-8» уже 13 лет находится в розыске как утерянный.

Пенсионерка объяснила, что оружие принадлежит знакомому ее сына: безработному 69-летнему мужчине, который в прошлом подозревался в причастности к незаконному обороту оружия.

Все материалы переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.



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