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Роналду вышел на второе место по забитым мячам за карьеру. До Пеле осталось 33 гола

12:41, 22.07.2020
Роналду вышел на второе место по забитым мячам за карьеру. До Пеле осталось 33 гола
Фото: realnoevremya.ru

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду довел количество забитых голов за карьеру до 734. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.

Благодаря достижению такого результата португалец догнал бразильца Ромарио, в активе которого также 734 забитых мяча за карьеру.

До лидера списка, легендарного бразильского игрока Пеле, футболисту «Ювентуса» не хватает 33 гола. Его извечный соперник — аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» имеет на своем счету 716 мячей.

Напомним, ранее стало известно об отказе журнала France Football вручать «Золотой мяч» в 2020 году.

СпортФутбол
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