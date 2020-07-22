Роналду вышел на второе место по забитым мячам за карьеру. До Пеле осталось 33 гола

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду довел количество забитых голов за карьеру до 734. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.

Благодаря достижению такого результата португалец догнал бразильца Ромарио, в активе которого также 734 забитых мяча за карьеру.

До лидера списка, легендарного бразильского игрока Пеле, футболисту «Ювентуса» не хватает 33 гола. Его извечный соперник — аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» имеет на своем счету 716 мячей.

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pelé 767

2. Romário 734

3. Cristiano Ronaldo 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 20, 2020

Напомним, ранее стало известно об отказе журнала France Football вручать «Золотой мяч» в 2020 году.