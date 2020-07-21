RT опубликовал новый эпизод «Акцент шоу» о произношении участников группы The Beatles

RT выпустил седьмой эпизод «Акцент шоу», посвященный английскому языку и тому, как на нем говорят в мире.

Новый выпуск посвящен акценту в Ливерпуле. Ведущий Алексей Ярошевский объяснит, почему «скауз» сильно выделяется по звучанию и с каким произношением говорили участники группы The Beatles, а также поможет понять, о чем говорят футболисты Стивен Джеррард и Том Дэйвис.

Предыдущий выпуск «Акцент шоу» был посвящен английскому языку в южных штатах США.