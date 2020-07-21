В Татарстане за нарушения арестовали восемь пассажирских автобусов

В Татарстане за нарушение транспортного законодательства с мая этого года арестовали восемь пассажирских автобусов, рассказал заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.

Пять автобусов арестовали за самовольную перевозку пассажиров на регулярном маршруте, два автобуса арестовали, за то, что они не были включены в реестр лицензий, и еще один автобус арестовали за отсутствие договора страхования гражданской ответственности перевозчика.

Рамазанов отметил, что в начале была проблема с хранением арестованных автобусов, но позже это вопрос был поднят на уровне правительства региона. В качестве пилотного проекта ГБУ «Безопасность дорожного движения» было уполномочено осуществлять хранение этих средств, передает «Татар-информ».

В Татарстане за прошлый год перевозчиков оштрафовали на сумму около 24 млн рублей.