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В Татарстане за нарушения арестовали восемь пассажирских автобусов

21:59, 21.07.2020
В Татарстане за нарушения арестовали восемь пассажирских автобусов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за нарушение транспортного законодательства с мая этого года арестовали восемь пассажирских автобусов, рассказал заместитель начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радик Рамазанов.

Пять автобусов арестовали за самовольную перевозку пассажиров на регулярном маршруте, два автобуса арестовали, за то, что они не были включены в реестр лицензий, и еще один автобус арестовали за отсутствие договора страхования гражданской ответственности перевозчика.

Рамазанов отметил, что в начале была проблема с хранением арестованных автобусов, но позже это вопрос был поднят на уровне правительства региона. В качестве пилотного проекта ГБУ «Безопасность дорожного движения» было уполномочено осуществлять хранение этих средств, передает «Татар-информ».

В Татарстане за прошлый год перевозчиков оштрафовали на сумму около 24 млн рублей.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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