В Челнах осенью начнется серийное производство грузовика Mercedes-Benz класса Евро-6
В Набережных Челнах осенью этого года начнется серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Евро-6.
Как уточнил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выпускать грузовик начнут на заводе «Даймлер Камаз Рус».
Сейчас Mercedes Actros проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе, а уже в ноябре запланирован запуск серийного производства, передает ТАСС.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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