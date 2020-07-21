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Промышленность

В Челнах осенью начнется серийное производство грузовика Mercedes-Benz класса Евро-6

18:26, 21.07.2020
В Челнах осенью начнется серийное производство грузовика Mercedes-Benz класса Евро-6
Фото: pxhere.com

В Набережных Челнах осенью этого года начнется серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Евро-6.

Как уточнил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выпускать грузовик начнут на заводе «Даймлер Камаз Рус».

Сейчас Mercedes Actros проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе, а уже в ноябре запланирован запуск серийного производства, передает ТАСС.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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