Мэр Казани осмотрел самое большое общественное пространство Жилплощадки

В Казани жители домов №13, 15 и 17 по улице Химиков устроили День соседей по случаю завершения капремонта дворов. Это самое большое общественное пространство микрорайона Жилплощадка, примыкающее к ДК «Юность».

Праздник посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

Проект двора разработала проектная группа КГАСУ — студенты и преподаватели — по просьбе администрации Кировского и Московского районов.

Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов отметил, что это общественное пространство является точкой притяжения для жителей близлежащих домов и соседних поселков. Во время крупных мероприятий здесь собираются до трех тысяч жителей.

Во дворе обновили асфальт, благоустроили и озеленили общественное пространство, построили многофункциональную эстраду, установили спортивную площадку, универсальное поле, детскую зону, зоны отдыха и малые архитектурные формы.

Особое внимание архитекторы уделили цветовому решению. Во дворе теперь преобладают яркие краски, а основной цвет — оранжевый. По словам разработчиков проекта, с психологической точки зрения это цвет активности, теплоты и солнечности.

Часть работ по благоустройству и установке малых архитектурных форм взяли на себя ПАО «Татхимфармпрепараты» и ООО «УК ЖКХ Московского района», передает пресс-служба мэрии города.

Ранее в Советском районе Казани появился новый сквер с экраном для кинопоказов и сценой. Территорию общественного пространства поделили на три зоны — зону отдыха, игровую и место для проведения праздников.

