Песошин создал Татарстанско-финский центр циркулярной экономики

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании Татарстанско-финского центра циркулярной экономики без образования юридического лица. Он войдет в состав вуза.

Центр создан в целях активизации работы в рамках циркулярной экономики в РТ и реализации проектов в этой области, а также привлечения инвесторов для реализации проектов, говорится в документе. Казанскому государственному энергетическому университету предложили осуществлять организационно-техническое сопровождение центра.

Также КГЭУ, КФУ и другим вузам рекомендовали разработать учебные дисциплины по циркулярной экономике. Отдельно Энергоуниверсит и «Татмедиа» должны подготовить цикл программ об этом.