Кандидаты от КПРФ и «Единой России» представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы

Кандидат от партии КПРФ Альберт Ягудин и кандидат от партии «Единая Россия» Олег Морозов представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы.



Таким образом, все кандидаты, выдвинутые политическими партиями и включенные в заверенный ЦИК России список кандидатов по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, представили документы о выдвижении.

После выдвижения до 29 июля кандидаты должны представить документы для регистрации. Все сведения, содержащиеся в документах, проверят, в том числе с привлечением профильных ведомств.



Так, на дополнительных выборах депутата Государственной думы седьмого созыва по Нижнекамскому избирательному округу №28 заявились пять кандидатов:

Колосов Андрей (ЛДПР),

Морозов Олег («Единая Россия»),

Сираев Ильнар («Справедливая Россия»),

Ягудин Альберт (КПРФ),

Коротких Василий (самовыдвижение).

Напомним, допвыборы депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

Вчера документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы РФ предоставили кандидаты от партий ЛДПР и «Справедливая Россия».