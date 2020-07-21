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Кандидаты от КПРФ и «Единой России» представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы

16:52, 21.07.2020
Кандидаты от КПРФ и «Единой России» представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы
Фото: izbirkom.tatarstan.ru

Кандидат от партии КПРФ Альберт Ягудин и кандидат от партии «Единая Россия» Олег Морозов представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы.

Таким образом, все кандидаты, выдвинутые политическими партиями и включенные в заверенный ЦИК России список кандидатов по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, представили документы о выдвижении.

После выдвижения до 29 июля кандидаты должны представить документы для регистрации. Все сведения, содержащиеся в документах, проверят, в том числе с привлечением профильных ведомств.

Так, на дополнительных выборах депутата Государственной думы седьмого созыва по Нижнекамскому избирательному округу №28 заявились пять кандидатов:

  • Колосов Андрей (ЛДПР),
  • Морозов Олег («Единая Россия»),
  • Сираев Ильнар («Справедливая Россия»),
  • Ягудин Альберт (КПРФ),
  • Коротких Василий (самовыдвижение).

Напомним, допвыборы депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

Вчера документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы РФ предоставили кандидаты от партий ЛДПР и «Справедливая Россия».

ОбществоВласть Татарстан
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