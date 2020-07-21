Кандидаты от КПРФ и «Единой России» представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы
Кандидат от партии КПРФ Альберт Ягудин и кандидат от партии «Единая Россия» Олег Морозов представили в ЦИК Татарстана документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы.
Таким образом, все кандидаты, выдвинутые политическими партиями и включенные в заверенный ЦИК России список кандидатов по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28, представили документы о выдвижении.
После выдвижения до 29 июля кандидаты должны представить документы для регистрации. Все сведения, содержащиеся в документах, проверят, в том числе с привлечением профильных ведомств.
Так, на дополнительных выборах депутата Государственной думы седьмого созыва по Нижнекамскому избирательному округу №28 заявились пять кандидатов:
- Колосов Андрей (ЛДПР),
- Морозов Олег («Единая Россия»),
- Сираев Ильнар («Справедливая Россия»),
- Ягудин Альберт (КПРФ),
- Коротких Василий (самовыдвижение).
Напомним, допвыборы депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 пройдут в единый день голосования — 13 сентября.
Вчера документы для выдвижения на допвыборах депутата Госдумы РФ предоставили кандидаты от партий ЛДПР и «Справедливая Россия».ОбществоВласть Татарстан
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