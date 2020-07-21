Источники прокомментировали задержание в Казани и Челнах мошенников, которые обманывали пенсионеров

Телеграм-канал Baza сообщил, что по всей России, в том числе в Москве, Казани и Набережных Челнах, сегодня задерживают членов банды мошенников, которые обманывали пенсионеров. Пока, по данным телеграм-канала, задержали пятерых человек.

Задержанные сначала через пенсионный фонд и городские больницы составили телефонную базу жителей пенсионного возраста, а дальше они представлялись сотрудниками медицинского центра и рассказывали дедушкам и бабушкам, что у них диагностировали онкологию. Мошенники предлагали пожилым купить несколько лекарств (от 200 до 700 тыс. за каждое). На счету банды пока 25 установленных эпизодов, но следователи предполагают, что обманутых людей может быть гораздо больше.



Источники в правоохранительных органах сообщили «Реальному времени», что татарстанские силовики участия в задержаниях не принимали, их проводили сотрудники ГУВД Москвы. В Казани задержаний не было, в Челны они приезжали и работали самостоятельно, задерживали ли кого-то — неизвестно. Источники отметили, что все задержания были вчера.

