Песков объяснил отсутствие задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент конъюнктура неблагоприятна и затормозит развитие всех стран. Так он ответил на вопрос журналистов о причинах исчезновения цели войти в топ-5 крупнейших мировых экономик.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В списке национальных целей указано сохранение населения, возможность самореализации, комфортная среда, достойный труд, а также цифровая трансформация.

«Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки», — цитирует Пескова «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, перенос таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности, связан с теми же причинами.

