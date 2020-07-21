На 2 этапе Большого Казанского кольца приступили к соединению моста с дорожной насыпью

На стройке второго этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической рабочие приступили к соединению моста с дорожной насыпью. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Всю неделю велись работы по армированию и бетонированию монолитных цоколей под барьерные ограждения, шумозащитные экраны и опоры наружного освещения. Между стенами №2 и №4 уплотнили песок и грунт для формирования насыпи подходов.

«Строители приступили к бетонированию шкафных стенок крайних опор под переходные плиты на стыке моста с дорожной насыпью. Завершение данных работ обеспечит въезд техники на мост для последующего устройства проезжей части автодороги и завершения укладки трамвайных линий на мостовом полотне», — передает пресс-служба.



Также за неделю было вывезено 9 100 куб. м непригодного грунта и мусора, завезены 3 150 т инертных материалов. Уложен верхний слой основания и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Заасфальтировано 1000 кв. м тротуаров.

Напомним, что в надземном пешеходном переходе на стройке первого этапа Большого Казанского кольца завершена установка светильников.

