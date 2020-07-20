Казанские журналисты рассказали, как проходит отдых на российских курортах — видео

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Казанские журналисты рассказали о своих впечатлениях об отдыхе на российских курортах в период пандемии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Если в Татарстане до сих действуют ограничения, связанные с коронавирусом, то на главных курортах России о них будто бы и не слышали.

«В Анапе я никого не встречала в масках абсолютно: ни на улице, ни на пляжах, ни в помещениях. О социальной дистанции тоже речи быть не может. Пляжи городские переполнены», — поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе корреспондент ТНВ Вероника Гайнутдинова.

У журналиста Рамиля Галиуллина за две недели отдыха в Крыму сложилось впечатление, будто о пандемии никто из отдыхающих не слышал. «Все туристы в основном питаются в кафе. И на входе никаких табличек с предупреждениями, ни измерений температуры, никакой дезинфекции, про которую тут у нас постоянно говорят. Не говоря уже о кальянах. Они вроде бы запрещены, но там он в свободном доступе», — рассказал он.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится бархатный сезон на российских курортах.

