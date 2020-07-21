Сегодня в Татарстане пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +28 градусов

Во вторник, 21 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, локально сильный. В отдельных районах ожидается гроза, ночью и утром туман.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +23°С до +28°С. В Казани возможно от +24°С до +28°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет колебаться от +23°С до +27°С.

