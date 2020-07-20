«Урал» объявил об уходе главного тренера команды Парфенова

Футбольный клуб «Урал» объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.

«Урал» выражает Дмитрию Парфенову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!», — говорится в заявлении клуба.

Накануне «Урал» уступил в полуфинале Кубка России подмосковным «Химкам» и вылетел из турнира.

45-летний Парфенов работал в «Урале» с 2018 года, куда пришел из «Тосно», с которым в тот год выиграл Кубок страны.

После 29 проведенных туров «Урал» занимает 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 35 очков.