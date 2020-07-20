Новости спорта

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Урал» объявил об уходе главного тренера команды Парфенова

13:49, 20.07.2020
«Урал» объявил об уходе главного тренера команды Парфенова
Фото: fc-ural.ru

Футбольный клуб «Урал» объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.

«Урал» выражает Дмитрию Парфенову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!», — говорится в заявлении клуба.

Накануне «Урал» уступил в полуфинале Кубка России подмосковным «Химкам» и вылетел из турнира.

45-летний Парфенов работал в «Урале» с 2018 года, куда пришел из «Тосно», с которым в тот год выиграл Кубок страны.

После 29 проведенных туров «Урал» занимает 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 35 очков.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также