Собчак выпустила фильм о захваченном Среднеуральском женском монастыре

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Ведущая Ксения Собчак выпустила фильм «Монастырь особого назначения», посвященный схиигумену Сергию и Среднеуральскому женскому монастырю.

Фильм длится больше двух часов. Собчак обещает раскрыть данные о насилии над детьми в стенах монастыря, идеи о чипировании и называет Сергия «проектом» «Распутин 2.0», за которым может стоять экс-помощник президента России Владислав Сурков.

Также Собчак пообщалась с бывшими воспитанницами монастыря. Эта часть фильма посвящена раскрытию насилия: телесным наказаниям и наказаниям голодом.

Третья часть фильма относится нападению на съемочную группу Собчак. У режиссера Сергея Ерженкова позже диагностировали перелом кисти.

Напомним, что после отстранения от службы схиигумен захватил женский монастырь в Среднеуральске.

