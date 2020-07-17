В России запустили умный комбайн

Фото: Сбербанк

Сбербанк и Cognitive Pilot запустили на одном из ведущих агрокомплексов Ростовской области комбайн на базе искусственного интеллекта. Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.

Система позволит на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке. В целом при площади полей порядка 350 тыс. га и комплектации парка комбайнов в 500 единиц совокупный масштаб экономии в сезон за счет использования беспилотных технологий может достигать порядка 450 млн рублей.

Cognitive Agro Pilot первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлически