Минниханов представил главу своего избирательного штаба
Главой избирательного штаба Рустама Минниханова стал заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.
Сегодня Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию РТ документы для регистрации кандидатом на должность президента Татарстана.
Всего на выборы президента РТ политические партии выдвинули пять кандидатов.ОбществоВласть Татарстан
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