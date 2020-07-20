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Минниханов представил главу своего избирательного штаба

11:49, 20.07.2020
Минниханов представил главу своего избирательного штаба
Фото: tatarstan.ru

Главой избирательного штаба Рустама Минниханова стал заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Сегодня Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию РТ документы для регистрации кандидатом на должность президента Татарстана.

Всего на выборы президента РТ политические партии выдвинули пять кандидатов.

ОбществоВласть Татарстан
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