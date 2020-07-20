В мэрии Казани рассказали о планах капитального ремонта многоквартирных домов

В мэрии Казани рассказали о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах.

Из 275 многоквартирных домов, в которых проведут капремонт в 2020 году, работы ведутся их в 150 домах. Уже имеют высокую степень готовности 16 домов.

В программу входит ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также внутридомовой системы газоснабжения — такие работы пройдут в 89 домах. Будут заменены 163 лифта в 54 домах. В 11 домах установят пандусы и дополнительные поручни.

Будут отремонтированы 147 крыш, 91 фасад, 91 система центрального отопления, 90 систем холодного водоснабжения, 28 систем горячего водоснабжения, 87 систем водоотведения, 73 — электроснабжения. В 47 домах отремонтируют лестничные клетки, в 15 — подвалы, в 64 домах обновят технические паспорта.

В программу капремонта 2020 года вошли 278 многоквартирных домов. Инвестиции в капремонт составят 2,32 млрд рублей, из которых 1 633,28 млн рублей (70,36%) — это средства собственников, 397,16 млн рублей (17,11%) — средства из республиканского бюджета и 290,8 млн рублей (12,53%) — деньги, выделенные исполкомом.



Ранее Рустаму Минниханову доложили о ходе капремонта в домах и социально-культурных объектах.

