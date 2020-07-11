Минниханову доложили о ходе капремонта в домах и социально-культурных объектах

Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов запланирован ремонт 1 064 многоквартирных домов общей площадью 6,5 млн кв. метров в 41 районе. Такие данные сегодня озвучил на совещании в доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.



Капремонт также запланирован в 36 школах, в 32 из которых уже ведутся работы, а четыре уже отремонтированы. Также работы ведутся в трех коррекционных школах и запланированы в 77 детских садах. В двух дошкольных учреждениях идут ремонтно-реставрационные работы.

Кроме того Ханифов доложил о капремонте в 28 объектах по программе «Молодежная политика», «Здравоохранение», где работы пройдут на 34 объектах и «Культура» с 45 объектами.

Больше всего программ по капремонту реализуется в отрасли «Сельское хозяйство» — отремонтируют 427 объектов.



Ранее сообщалось, что в Казани к новому учебному году отремонтируют одну из старейших художественных школ города.

