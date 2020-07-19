Уборка хлеба и фонтаны с подсветкой: посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» на 19 июля

В воскресенье, как и днем ранее, некоторые главы районов Татарстана рассказывали о ходе сельскохозяйственных работ на территории муниципалитетов. Так, сегодня фотографию с полей выложил глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов. «Хлеборобы Актанышского района начали уборку урожая к 2020 году. В добрый час!», — написал он.

Глава Высокогорского муниципального района Республики Татарстан накануне вечером провел встречу с пайщиками Мемдельского сельского поселения с участием директора ООО «Асянь» (местный производитель молока) Айрата Сабирова.

Глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов накануне вечером делился собственными фотографиями на поле подсолнухов, а также фотографиями заката.

А в официальном «Инстаграме» Зеленодольского муниципального района выложили фотографии фонтана на городском озере — вечером там включают подсветку.

