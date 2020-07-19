Ученые ожидают разлома Африки и появления нового океана

Группа исследователей из США и Великобритании считает, что на планете появится новый океан. Он образуется на месте тектонического разлома в Восточной Африке.

Однако этот разлом произойдет через 5—10 млн лет, передает NBC News.

По данным исследователей, в результате движения Аравийской, Сомалийской и Африканской тектонических плит, которые сейчас постепенно отдаляются друг от друга, через несколько миллионов лет африканский континент окажется расколот на две части.

В результате на территории нынешней Восточной Африки образуется новый океанический бассейн. Первым свидетельством будущего океана является появившийся в 2005 году разлом длиной около 56 км в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии.

Аспирант Университета Лидса в Британии Кристофер Мур заявил, что на сегодня это единственное место, где можно в реальном времени наблюдать как континентальный раскол земной коры превращается в океанический.