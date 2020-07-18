Мэр Челнов подал в избирком документы для участия в выборах в Горсовет

В Набережных Челнах состоялось представление документов для выдвижения списка кандидатов от местного отделения партии «Единая Россия». Мэр города Наиль Магдеев подал документы сразу на всех кандидатов, которых 27.

Помимо Магдеева также были главный врач БСМП Марат Мухамадеев и коммерческий директор НПО «Завод тормозных механизмов» Татьяна Белькова.

Избирком принял документы. Разрешено открытие финансового счета для проведения избирательной кампании, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Выборы состоятся 13 сентября.