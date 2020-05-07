Татарстан не вошел в топ-10 регионов по продажам «ювелирки»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По итогам 2019 года общий объем продаж ювелирной продукции в России составил 241,29 млрд рублей. Татарстан занял 13-е место в списке регионов с самыми крупными объемами продаж в отрасли.

За год в республике продали украшения на 4,58 млрд рублей, сообщает портал «Ювелир.инфо» со ссылкой на данные Росстата.

Регионы из первой тройки рейтинга заметно опережают остальные. В Москве объем продаж «ювелирки» составил 26,66 млрд рублей. В Дагестане — 20,13 млрд, в Краснодарском крае — 20,13 млрд.

В топ-10 вошли также Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Новосибирская, Московская, Белгородская области и Санкт-Петербург.

Татарстан также опережают Брянская и Ростовская области.