Айрат Харуллин высказался о «цифровом ГУЛАГе»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что государство уже обладает всеми ключевыми данными граждан. Последующее сведение их на одной платформе служит цели большей «клиентоориентированности», а не созданию «цифрового ГУЛАГа».

«Ну, наверное, ты очень много смотрел выпусков «Бесогона» с [Никитой] Михалковым», — ответил Хайруллин на вопрос Андрея Кузьмина о желании государства контролировать граждан через сферу IT.

Министр подчеркнул, все необходимые данные о гражданах уже есть. Теперь их необходимо свести в единый реестр. Но нужно это для более удобного предоставления госуслуг.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил вывести республику в лидеры российских регионов по уровню проникновения «цифры». По его убеждению к цифровизации пора подключить не только госорганы, но и коммерческие структуры.