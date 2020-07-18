Главный инфекционист Минздрава рассказал, когда придет вторая волна коронавируса

Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета поделился с агентством "Интерфакс» своими ожиданиями относительно времени второй волны коронавируса. По его версии, это случится осенью, когда будет традиционный рост заболеваемости:



«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — рассказал информагентству Чуланов.

Правда, по версии врачей, вторая волна уже не будет иметь такой же силы, что и первая: благодаря появившемуся у многих иммунитету, она ослабнет. Плюс ко всему, россияне готовы к тому, что масочно-перчаточный и дезинфекционный режим пришел надолго, и поэтому разрушительное действие второй волны коронавируса может разбиться об этот «волнорез».



Впрочем, некоторые специалисты вообще сомневаются в том, что вторая волна коронавируса накроет Россию. Например, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что вероятность «второго пришествия» болезни маловероятна, и динамика заболевания сохранится на определенном долгосрочном уровне.