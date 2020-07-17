В резиденции ДУМ РТ прошла конференция по развитию корэш

В четверг в резиденции Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) прошла конференция, где обсудили вопросы развития поясной борьбы корэш.

На встрече обсуждалось расширение географии корэш в России. Также подняли вопрос возрождения древних боевых искусств «кара каплан» и искусство владения «татарской саблей».

Участникам конференции показали мастер-класс по боевому владению тростью и татарским мечом. В конце встречи муфтиям Татарстана и Башкортостана были вручены именные формы борцов корэш.

Напомним, ранее председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин продемонстрировал искусство владения татарской саблей.