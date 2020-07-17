В Татарстане на выборах 13 сентября будут работать 22 тысячи членов избирательных комиссий

В Татарстане в единый день голосования 13 сентября будут работать 22 тысячи членов избирательных комиссий. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Вся наша армия — 22 тысячи членов УИК и ТИК готовы приступить к активной фазе избирательного процесса», — сказал он.

На голосование было заявлено свыше 15 тысяч наблюдателей. По словам главы ЦИК Татарстана, это показывает рост общественной активности населения. Помимо наблюдателей, которых предоставляет Общественная палата, есть наблюдатели от партий.

«Сейчас конкуренция, и партии уже сейчас подбирают очень активных наблюдателей на участки, чтобы обеспечить общественный контроль за процессом», — отметил Кондратьев.

Он уточнил, что сейчас в Татарстане 65 ТИК, 2 810 УИК, но это не окончательные цифры. Возможно, где-то будут открыты дополнительные участки или, наоборот, закрыты (например, на момент дезинфекции в больнице).

Также председатель ЦИК республики рассказал, какие выборы пройдут в Татарстане 13 сентября.

