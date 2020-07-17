В Татарстане произошла убыль численности избирателей

В Татарстане произошла корректировка по численности избирателей, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Она бывает всегда, происходит каждый день. На сегодняшний момент у нас 2 937 257 избирателей в республике. В этой цифре от 1 июля у нас на 1 179 избирателей стало меньше. Это естественный процесс — миграция, призыв в армию, выписка, естественная убыль населения. В каких-то районах избирателей становится меньше, в каких-то больше. С этой цифрой мы подходим к избирательной кампании», — объяснил глава ЦИК.

Также Кондратьев рассказал, какие выборы пройдут в Татарстане 13 сентября.

