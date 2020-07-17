В Казани арестовали обвиняемого в подстрекательстве к убийству экс-министра

Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

В СИЗО до 29 июля отправил бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова Советский райсуд Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.



Заключить под стражу обвиняемого в подстрекательстве к убийству экс-чиновника просил замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов. Его ходатайство в суде поддержала помощник прокурора Советского района Казани Мария Смирнова.

Сам Аглям Садретдинов и его адвокат Равиль Туктаров возражали, настаивая на незаконности действий силовиков и оговоре со стороны неоднократно судимого буинского бизнесмена Маскуда Назмиева, который сам осужден по этому делу.

Оценив все представленные материалы и позиции сторон, судья Илзида Каримова постановила — удовлетворить ходатайство следствия.

Напомним, статус фигуранта дела об убийстве помощника депутата Госдумы Садретдинову вернули вчера, через 10 лет после прекращения его дела.