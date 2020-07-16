Сбербанк профинансировал строительство новых домов ЖК «Светлая долина» в Казани на сумму 2 млрд рублей

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и один из ведущих девелоперов Татарстана «Ак Барс Дом» заключили соглашение о масштабном проектном финансировании строительства трех новых домов в ЖК «Светлая долина», который знаком всем казанцам и гостям города. Новые дома реализуются с применением механизма эскроу.

Сделка является знаковой для татарстанского рынка жилой недвижимости и доказывает, что в условиях пандемии бизнес-сообщество Татарстана продолжает активно работать и развиваться на благо жителей республики.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Группа компаний «Ак Барс Дом» — наш надежный партнер на протяжении многих лет. Сотрудничество со Сбербанком дает застройщикам и дольщикам уверенность, что строящиеся объекты будут сданы в срок, а также пройдут дополнительную экспертизу со стороны банка. Мы рады, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, компания продолжает строительство современных и удобных жилых комплексов, чтобы обеспечить жителей Казани качественным жильем».

Жилой комплекс «Светлая долина» расположен в Советском районе Казани и является одним из первых проектов группы компаний «Ак Барс Дом». С момента начала строительства первого дома на территории в 45 га уже открыты школа и два детских сада. Третий детский сад — на этапе строительства. Всего по плану в комплексе возведут 34 дома разной этажности, часть из которых уже построены, и семь многоуровневых паркингов.

Каждый двор жилого комплекса уникален и разрабатывается индивидуально. Уже сегодня около 2 000 семей играют и отдыхают во дворах со сказочными названиями «Пчелиный рай» и «Речные просторы». Есть многофункциональная площадка, на которой можно поиграть в футбол или волейбол, и ледовая коробка, которая заливается зимой. Полностью завершить строительство в ЖК «Светлая долина» застройщик планирует через 5 лет.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»