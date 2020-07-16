Названы самые востребованные профессии в России

Минэкономразвития России представило рейтинг самых востребованных профессий в стране в апреле–мае. Ведомство проанализировало около 120 тыс. уникальных вакансий, опубликованных на некоммерческих сервисах по поиску работы.

Так, список возглавили врачи, грузчики и программисты. Также в десятку востребованных специальностей вошли: разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы, администраторы.

Во второй десятке рейтинга оказались инженеры, слесари, Data-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы. В большинстве случаев (73%) работодатели ищут специалистов средней квалификации. В Минэкономразвития РФ указали также на рост спроса на низкоквалифицированных специалистов, однако в ведомстве полагают, что в дальнейшем он снизится.

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