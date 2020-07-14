Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

Россияне рассказали, какой должны быть идеальная работа. Опрос провели сервиса подбора персонала «Работа.ру» и приложение Viber.

«На первом месте рейтинга признаков идеальной работы ожидаемо оказалась высокая зарплата — ее отметили 67% пользователей, второе место заняла стабильность — 58% респондентов, на третьем месте расположился хороший коллектив — этот пункт отметили 48% жителей России», — цитирует «РИА Новости» данные исследования.

Также для россиян важны комфортные условия труда, за это проголосовали 38% респондентов. В топ-5 признаков идеальной работы также вошло удобное расположение — близость работы к дому важна для 30% опрошенных.

В своей работе респонденты ценят удобный график (32%), хорошую зарплату (31%) и дружный коллектив (30%). Идеальным свое место работы назвали треть россиян.

Но большинство хотели бы что-то поменять в своей работе. Так, 58% опрошенных хотят более высокую зарплату, 11% — хотели бы перейти на свободный график, а 9% считают, что надо исправить отношения внутри коллектива.

В мае жители Татарстана назвали размер идеальной пенсии. Треть опрошенных считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет 30 тыс. рублей в месяц.

