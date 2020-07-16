Газизов рассказал об интересе «Спартака» к Урунову

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Уфы» Остону Урунову.

«Я хорошо знаю его качества, но говорить о чем-то пока рано. Команде нужно точечное усиление. Какой это будет игрок, я не буду говорить. По позициям пока рано говорить. Когда кого-то найдем, мы объявим», — сказал Газизов.

Урунов выступает за «Уфу» с февраля 2020 года, куда он перешел из узбекистанского «Локомотива». За уфимскую команду он успел сыграть 9 матчей в РПЛ, в одном из которых получил приз главного игрока встречи.

В 2018 году Урунов был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана. По словам самого футболиста, до перехода в «Уфу» у него было очень много вариантов из Китая и ОАЭ.